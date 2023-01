Juventus | che succede adesso in Exor tra John Elkann e Andrea Agnelli

Tuttosport

...risale al ko contro il Milan dell'8 ottobre. Continuare su questa scia sarebbe importantissimo per cercare di accorciare sui rossoneri appunto e il Napoli , prossimo avversario della(...Sono state ufficializzate le formazioni di- Udinesesi affrontano alle 18 per l'anticipo di serie A. Allegri schiera in porta Szczesny. In difesa spazio a Danilo, Rugani e Alex Sandro vistoBremer è out. A centrocampo sulla ... Vialli, la Juventus e la fotografia con la Champions simpaticamente odiata VIDEO 18:01 - Grandi applausi per la lettera aperta di Gianluca Pessotto. 17:59 - Applausi e tanta commozione per le scomparse di Ernesto Castano e Gianluca Vialli, scomparsi rispettivamente il 5 e il ...Juve-Udinese si gioca all'Allianz Stadium alle 18 di sabato 7 gennaio 2023. La partita è trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN sia in TV sia in streaming. Le ultime news sulle formazioni di Mass ...