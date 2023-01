Juventus | addio doloroso | un ex compagno raggiunge Ronaldo

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 7 gennaio 2023) E’ iniziata ufficialmente la sessione invernale di calciomercato, i club sono pronti a scatenarsi per la seconda parte di stagione. Il ritorno in campo in Serie A è stato scoppiettante, la corsa scudetto si è riaperta. Prima sconfitta in campionato per il Napoli, il big match si è concluso a favore dell’Inter. I nerazzurri si sono rilanciati anche per il primo posto, la gara si è conclusa 1-0 con un gol di Dzeko. Pienamente in corsa anche Milan e. I bianconeri sono reduci da sette vittorie consecutive, nell’ultima partita è arrivata la vittoria al 91? contro la Cremonese. Gli ultimi mesi sono stati difficilissimi, l’intero Cda si è dimesso e anche il presidente Andrea Agnelli dopo 12 anni. La squadra ha deciso di rispondere sul campo e non sono da escludere nuovi colpi. Sono pronti a tornare in campo due calciatori di primissimo livello come Chiesa e Pogba, in ...