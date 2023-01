Juve-Udinese | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Commenta per primo Gli ultimi precedenti tra Juventus e, gara valevole per la diciassettesima giornata di campionato in Serie A .... la vittoria da centrare oggi pomeriggio contro l', il distacco dal primo posto e, nello ... Latremebonda e disorganizzata delle prime settimane di stagione non c'è più, sostituita da una ...Sarà tutta nel ricordo di Gianluca Vialli - morto ieri, venerdì 6 gennaio 2023, a 58 anni dopo aver battagliato a lungo con la malattia - la sfida di questa sera, alle 18, tra Juventus e Udinese, ...Tutto su Juventus Udinese: scopriamo dove vedere in tv e streaming la sfida di oggi tra le due bianconere, valida per la diciassettesima giornata di Serie A.