Juve-Udinese | le pagelle di CM | Danilo czampata del capitano | lampi di Di Maria e Chiesa Flop McKennie

Commenta per primo Brutte notizie in casa. Nel secondo tempo della gara contro l', si è fermato di nuovo Angel Di Maria : l'argentino è stato costretto a uscire al 66' per un problema al polpaccio che aveva accusato già qualche ...In casasi ferma ancora una volta Angel Di Maria. Nel corso del secondo tempo di Juventus -, precisamente al 59', l'argentino si è rivolto verso la panchina e ha chiesto il cambio per un problema ... Juve-Udinese 1-0 diretta: decide Danilo, sono otto di fila per la squadra di Allegri La squadra di Andrea Sottil gioca il suo incontro all'Allianz Stadium contro i bianconeri di Max Allegri. Ecco tutti i voti assegnati ...Il commento della partita di Serie A tra Juve e Udinese: vittoria all'ultimo respiro per la squadra di Massimiliano Allegri ...