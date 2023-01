Juve - Udinese diretta | ora LIVE la partita di oggi

Tuttosport

... vincendo senza concedere, e dopo il successo di misura contro la Cremonese firmato Milik vogliono infilare l'ottava vittoria: l'ostacolo è l'di Sottil , reduce dal pareggio con ...Calciomercato Juventus, Di Maria e quei tre mondi: al momento però il Fideo non torna più indietro. Ecco quello che sta succedendo Angel Di Maria , oggi, contro l', dovrebbe ritrovare una maglia da titolare alle spalle di Kean e dopo aver saltato la gara contro la Cremonese per infortunio. Bremer, niente Juve-Udinese: le condizioni e il piano Allegri La Juventus è pronta a sfidare l'Udinese, in attesa del fischio d'inizio ha rivelato l'undici titolare in cui è presente Di Maria ...Mercoledì l'Udinese ha ottenuto l'ennesimo pareggio del suo campionato, non riuscendo a invertire una rotta che dura da ottobre. Ora la squadra bianconera, ottava a - 5 da Roma e Lazio, si appresta a ...