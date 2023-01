Juve-Udinese | al nono minuto il coro per Vialli

Commovente ricordo dell'Allianz Stadium per il suo ex attaccante, scomparso a 58 anni. Tanti striscioni, le maglie mostrate dai tifosi e il minuto di silenzio scandito dalle parole di Gianluca ...All'Allianz Stadium, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Allianz Stadium va in scena il match valido per la 17ª giornata di Serie A trae ...I numeri di Juventus-Udinese Sono 96 i precedenti tra le due squadre: 65 le vittorie della Juventus, 18 i pareggi e 13 le gare vinte dai friulani in Serie A. L’Udinese ha perso 65 partite… Leggi ...Nel match di Serie A delle 18 si affrontano all'Allianz Stadium la Juventus e l'Udinese. Per la Juve torna dal primo minuto Angel Di Maria.