Juve Udinese 0-0 LIVE | cominciata la ripresa allo Stadium

(Di sabato 7 gennaio 2023) All’Allianz, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianzva in scena il match valido per la 17ª giornata di Serie A tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

... vincendo senza concedere, e dopo il successo di misura contro la Cremonese firmato Milik vogliono infilare l'ottava vittoria: l'ostacolo è l'di Sottil , reduce dal pareggio con ......la rotta persa dopo la clamorosa rimonta subita alla sesta giornata nel derby contro ladi ... Alle vittorie contro Fiorentina esi è aggiunta quella sul campo dell'Empoli, che in casa aveva ... Juve-Udinese 0-0 diretta: reti bianche all'intervallo! 37' MA CHE HA SBAGLIATO KEAN - Sontuosa la palla di Di Maria per Kean che a tu per tu con Silvestri fallisce la grossa chance. Sarà corner per i bianconeri. 35' - Locatelli, ...Primo match del 2023 all’Allianz Stadium e non può che essere una sfida tutta “bianconera”: la Juventus ospita l’Udinese per la 17a giornata di Serie A. La formazione di Torino ha… Leggi ...