Juve - Udinese 0 - 0 diretta | inizia la partita!

Tuttosport

Commenta per primo Al nono minuto (nove, come il numero di maglia dell'ex bomber bianconero) di Juventus -, lo Stadium ha intonato il coro 'Luca Vialli segna per noi'.Commenta per primo Subito dopo il minuto di silenzio in onore di Gianluca Vialli , il suo compagno di squadra dei tempi dellaGianluca Pessotto ha letto un messaggio di addio: 'Caro Luca, siamo sicuri che stasera sei qui da qualche parte in mezzo a noi. Siamo venuti qui in tanti per farti sapere che non ti ... Diretta Juventus-Udinese 0-0: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali 18' RUGANI VICINISSIMO AL GOL - Pennellata su punizione di Di Maria e stacco imperioso di Rugani, ottimo il riflesso di Silvestri che nega il gol al difensore bianconero. 17' SZCZESNY!"Capitano vero, Vialli eroe bianconero": recita così lo striscione esposto all'esterno dell'Allianz Stadium prima di Juventus-Udinese. I tifosi juventini hanno voluto ricordare l'ex attaccante ...