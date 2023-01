Calciomercato.com

Lainfila l'ottava vittoria di fila in campionato, tutte senza subire gol, e batte l'Udinese 1 - 0 ... ore 15 Lazio - Empoli, Spezia - Lecce, ore 18 Sampdoria - Napoli, ore 20.45 Milan -, ...I bianconeri si sono così portati momentaneamente al secondo posto in classifica, un punto sopra il Milan che domani affronta in casa la. . 7 gennaio 2023 Juve Roma e Barcellona su un colpo a zero STATISTICHE SULLE PARTITE Primo impegno casalingo del 2023 per il Milan, che dopo avere espugnato l'Arechi di Salerno per 2-1 grazie ai gol di Rafa Leao e di Sandro Tonali, torna tra le ...TORINO (ITALPRESS) – Ottava vittoria consecutiva per la Juventus che all’Allianz Stadium di Torino ha superato l’Udinese per 1-0.