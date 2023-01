Juve | ottava di fila | Chiesa e Danilo per l'1-0 nel finale all'Udinese | Napoli a +4 e Milan superato

(Di sabato 7 gennaio 2023)vittoria di, secondo posto provvisorio in solitaria e -4 momentaneo dal, in attesa delle partite di domani: lantus di...

La Gazzetta dello Sport

I bianconeri hanno ripreso da dove hanno lasciato, vincendo senza concedere, e dopo il successo di misura contro la Cremonese firmato Milik vogliono infilare l'vittoria: l'ostacolo è l' ...... Pistoiese, Teramo, Tuttocuoio, Reggiana, Verona - 15 presenze in serie A - , Padova,Stabia e Triestina), il trequartista Matteo Della Morte (stagione alla Pro Vercelli: per lui già 8 ... Dribbling e magie per inseguire l'ottava di fila: la Juve ritrova Di Maria La Juventus infila l'ottava vittoria di fila in campionato, tutte senza subire gol. Allegri vola a -4 dal Napoli (che deve ancora giocare) a una settimana dallo scontro diretto del Maradona. Dopo le ...Szczesny 6,5: in un modo o nell'altro si salva sempre, decisivo sul colpo di testa di Walace. Danilo 7: capitano di una Juve che prova a non commettere più gli errori del passato, trova il gol che val ...