Juve | non solo McKennie | le cessioni che possono sbloccare subito il mercato | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 7 gennaio 2023) 2023-01-07 16:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calcio.com: Ildi gennaio sta entrando nel vivo. Non per la, che per il momento continua a seguire quel programma di fatto già impostato anche prima della rivoluzione del 28 novembre. In agenda c’era infatti una sessione senza particolari colpi di scena pianificati, con delle linee guida piuttosto precise: fiducia ai giovani, attesa degli infortunati, magari un esterno di complemento. Ma soprattutto: se non parte nessuno, non arriva nessuno. Così restano aperti tutti quei file sul desktop legati alin uscita. E che potrebbero cambiare tutto già a gennaio, per quanto la volontà dellasia quella di rimandare in estate ogni scossone. Però qualcosa si ...