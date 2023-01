La Gazzetta dello Sport

'Sia Vlasic sia Sanabria possono giocare indifferentemente come punte centrali - prosegue- , perché entrambi hanno la capacità di abbassarsi e di far respirare la squadra. La preferenza per il ...Contro la fisicità dell'Udineseuna squadra inedita. Più alta con la difesa di coppa Zima - Schuurs - Buongiorno (quest'ultimo per la seconda volta capitano vista l'esclusione di Rodriguez)... Juric vara la nuova coppia d’oro: "Vlasic e Sanabria possono giocare insieme" Torino-Hellas Verona, ovvero Ivan Juric contro Salvatore Bocchetti (che in distinta, ancora privo del patentino, lascia il posto a Zaffaroni), allievo del tecnico croato. Fischio d'inizio allo stadio ...Il calciomercato di gennaio è ormai stato avviato e ci sono diverse società pronte ad annunciare nuovi acquisti che arriveranno in Italia ...