Jeremy Renner | parte del busto collassata e petto schiacciato | la foto con i medici

(Di sabato 7 gennaio 2023)è ricoverato ormai da diversi giorni in ospedale dove è arrivato in condizioni gravi per delle ferite ale aldopo essere statoda un gatto delle nevi. Il noto sito di gossip americano TMZ ha ricevuto il registro delle chiamate d’emergenza al 911 che includeva quella effettuata sul luogo dell’incidente didurante lo scorso fine settimana. Nell’audio si sentirebbero i lamenti dell’attore mentre stava riportando forti emorragie dalla testa e altre ferite che in quel momento erano ancora sconosciute. Nei referti,risulta “completamente” dal gatto delle nevi, con una grave insufficienza respiratoria. TMZ nelle ultime ore ha integrato lo stato clinico con alcuni ...

TGCOM

Sicuramente tutti avrete capito di chi stiamo parlando, perché negli ultimi giorni la notizia ha fatto il giro del mondo: lui è, la star di Avengers che tutti conosciamo come 'Occhio ...Ecco ulteriori dettagli sulle condizioni dell'attore nel momento in cui il 911 lo ha soccorsoè ancora in gravi condizioni. Dal report dei soccorritori del 911 ottenuto da 'TMZ' è emerso che, al momento in cui è stato soccorso, l'attore era completamente schiacciato sotto allo ... Jeremy Renner ancora grave, il report dei soccorritori: parte del busto collassata, petto schiacciato La star Jeremy Renner, vittima di un'incidente, ha condiviso un video dall'ospedale per i fan: le condizioni dell'attore dell'universo .... Quali ferite ha riportato la star Marvel . La carriera dell' ...Resta stabile in gravi condizioni, Jeremy Renner, ricoverato in ospedale dopo essere stato travolto da un gatto delle nevi ...