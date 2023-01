Jeremy Renner | cinque ruoli che in pochi ricordano

Leggi su movieplayer

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ripercorriamo la carriera dell'attorefocalizzandoci sutitoli in cui la sua presenza non viene spesso ricordata dal pubblico. Il 7 gennaio 1971 nasceva l'attore statunitense. Proprio in questi giorni, l'interprete è finito al centro dell'attenzione per via di un incidente domestico che lo ha costretto a un intervento di emergenza in ospedale. Le condizioni non sono assolutamente da sottovalutare, eppure la sua situazione clinica dovrebbe essere stabile. Focalizzandoci però sulla sua carriera,ha avuto modo di collaborare con molti interessanti autori del panorama internazionale (come Tony Gilroy, Brad Bird o Taylor Sheridan) e interpretareindimenticabili. Soprattutto negli anni più recenti, il nome di ...