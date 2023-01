Jasmine Carrisi su Al Bano e Loredana Lecciso | “Sono stata fraintesa”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 7 gennaio 2023) E’ tra le pagine della rivista Nuovo chechiarisce ciò che ha detto sulla madre e il padre, sue Al. In una precedente intervista aveva parlato del gossip che ha tormentato la sua famiglia e soprattutto lei, del dolore vissuto aggiungendo che c’è stato un periodo in cui ha detestato i suoi genitori. Parole che non tutti hanno compreso pensando a chissà quale dramma.forse non è ancora consapevole di cosa accade, di cosa si scatena quando si rilasciano delle interviste. Adesso l’ha capito e più di tutto ha voluto precisare che ènon ha mai detto di detestare i suoi genitori Riferendosi al presunto ...