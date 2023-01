Ivan Orfei | a tu per tu con le tigri | Non vedo l’ora di tornare nella gabbia

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 7 gennaio 2023) Per nostalgia seduti ancora dalla parte sbagliata, dove ritrovarsi sempre più larghi è sparuto vantaggio, alcuni uomini del Novecento ricordano irrecuperabili stupori di rari pomeriggi infantili al circo, baciati da una gioia che non immaginavano esecrabile o peccaminosa. Se poi da bambini, come scrive Borges, indugiarono anche “davanti a una certadel giardino zoologico: delle altre non importava nulla”, e quella era ladelle, lo confessano col capo cosparso di cenere al cospetto dei probi, che tifano per la morte di toreri e domatori sotto le corna o fra gli artigli del vindice animale. Ma poiché il libro del mondo nuovo non è per tutti un thriller, in cui le pagine si girano in fretta, ci soffermiamo fra le precedenti trovandoscorsa. Trentun ...