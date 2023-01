Italiano | ' Vogliamo tornare in Europa Bravi i ragazzi | Gonzalez sarà importante'

Corriere della Sera

... ma anche il pil. Eliminare il gender pay gap, le disuguaglianze d'ingresso nel lavoro e ... Aiutaci a fare di più!che i lettori siano al centro del nostro lavoro. Tuttavia questo non ...Le parole del tecnico della Fiorentina al termine della gara vinta al 'Franchi' per 2 - 1 contro il ... Il giallo del prof italiano morto in Egitto, la sorella: «Troppi punti oscuri, vogliamo la verità» Caccia alla capolista. L’Hockey Piné archivia la doppia sconfitta di Coppa contro Dobbiaco e riparte in campionato contro il Feltre nella sfida valida per la quinta giornata del Master Round, la secon ...Ci pensa Nico Gonzalez, con un rigore al 91', a piegare 2-1 il Sassuolo tenere in corsa la Fiorentina per le zone che contano. Quelle che portano all'Europa, traguardo che il… Leggi ...