Italia-USA | Finale United Cup | i precedenti Berrettini in svantaggio con Fritz | Musetti conduce Novità femminili

Leggi su oasport

(Di sabato 7 gennaio 2023) L’affronterà gli USA nelladellaCup 2023, la neonata competizione per Nazionali di tennis che coinvolge entrambi i sessi. Gli azzurri si sono resi protagonisti di una spettacolare cavalcata sul cemento australiano: prima hanno dominato il girone con Brasile e Norvegia, poi hanno perso il City Playoff contro la Polonia ma sono stati ripescati per le semifinali, dove hanno battuto la Grecia per 4-1 e si sono così regalati l’atto conclusivo contro la corazzata statunitense. La formazione guidata da coach Vincenzo Santopadre tornerà in campo domenica 8 gennaio a Sydney per cercare il colpaccio assoluto contro gli americani e alzare al cielo il prestigioso trofeo, aprendo così l’albo d’oro di una nuova kermesse che ha già raccolto l’interesse di tanti appassionati. Diamo uno sguardo più dettagliato ai ...