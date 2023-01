Isola dei famosi | Can Yaman nuovo inviato? «Ha chiesto un cachet stellare» Ecco chi potrebbe sostituire Alvin

(Di sabato 7 gennaio 2023) Novità per l?dei2023? Sembra proprio di sì. Ci sarà una importante novità: cambio di rotta per l'che quest'annoessere...

Il Fatto Quotidiano

Unovulcani più attivi al mondo è di nuovo in eruzione. Si tratta del Kilauea sull'di Big Island nell'arcipelago delle Hawaii . Il vulcano si trova all'interno del Volcanoes National Park, ...In base agli ultimi dati disponibili, sull'di Vulcano il gasolio ha raggiunto quota 2,349 ... 'I prezzicarburanti sembrano fuori controllo, e dopo lo stop al taglio delle accise si assiste a ... Isola dei Famosi, un nuovo inviato in Honduras Ilary Blasi pensa già a un vip Tutti pazzi per il Monopoly Capri che si appresta a diventare il gioco dell’anno dopo aver conquistato la scorsa estate la ridente Versilia con la sua edizione dedicata a Forte dei ...I prezzi di benzina e gasolio salgono alle stelle. La denuncia degli ulteriori aumenti arriva dal Codacons che, analizzando le tariffe comunicate oggi dai gestori, registra listini record ...