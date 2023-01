Islanda | tifoso lascia nel suo testamento 1 | 3 milioni di euro alla squadra del cuore

SPORTFACE.IT

( Bob Marley) - Tutte le mattine, in ogni angolo del mondo, dalla praterie dell'ai confini ... Chi èdi una squadra lo resterà per tutta la vita. Potrà cambiare moglie, amante e partito ...... dato che secondo i dati dell'Unione Europea ogni, solo nel giorno della partita, produce in ...una quantità di emissioni otto volte superiori a quelle prodotte in un anno dall'. E al di ... Islanda, tifoso lascia nel suo testamento 1,3 milioni di euro alla ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Calciomercato Islanda: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. | Pagina 6 ...