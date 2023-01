Iscrizioni scuola a s 2023 24 | è possibile accettare domande tardive?

Orizzonte Scuola

... lezioni di strumento musicale (per mettere definitivamente in opera l'Orchestra della) e ... Ladispoli: alla Corrado Melone è tempo diNaturalmente la 'Melone' è 'trasparente verso le ...Domande esclusivamente online BOLOGNA - Saranno aperte dal 9 gennaio al 6 febbraio lealle scuole d'infanzia comunali e statali di Bologna, in modalità esclusivamente online. ...unad'... Iscrizioni scuola 2023/24, domande in eccedenza: quali criteri di precedenza applicare TRENTO. È di pochi giorni fa la notizia dell’apertura delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico, il 2023-2024, nelle scuole dell'infanzia della Provincia, che inizieranno il 12 gennaio e saranno a ...Le nuove regole sul numero minimo di iscritti, approvate dal governo, potrebbero spingere i due comprensivi a fondersi ...