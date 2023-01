Iron Man 2 | Don Cheadle fa chiarezza | “Non ho fregato il ruolo a Terrence Howard”

(Di sabato 7 gennaio 2023) L'ingresso di DoninMan 2 ha fatto riflettere i fan, ma durante una recente intervista l'attore ha chiaramente specificato di "non aver rubato ila nessuno". Non tutti lo sanno, masarebbe dovuto tornare anche inMan 2. Secondo quanto riferito, sembra che una disputa legata alla paga, e un tentativo di ridefinire il suo personaggio per ridurre i costi, hanno aperto la strada ad altri attori. Così abbiamo ritrovato Doncome "War Machine" nel sequel diMan. Durante una recente intervista con GQ, l'ingresso nella storia di Donè stato paragonato alla sostituzione avvenuta negli anni novanta di Zia Viv in Willy, Il Principe di Bel Air (quando Janet Hubert ha sostituito Daphne ...

