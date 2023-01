Iran | impiccati altri due manifestanti L’avvocato | «Non concesso nemmeno l’addio alla famiglia»

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il regimeiano ha condannato a morte e ucciso due uomini ritenuti colpevoli di aver ucciso un membro dei paramilitari affiliati al governo. I due erano stati arrestati dopo un moto di proteste nato lo scorso 3 novembre a Karaj, a ovest di Teheran, quando i paramilitari Basij della Guardia Rivoluzionariaiana erano intervenuti per sedarla. «Mohammad Mahdi Karami e Seyyed Mohammad Hosseini, i principali responsabili del crimine che ha portato al martirio di Ruhollah Ajamian, sono statiquesta mattina», si legge nella nota ufficiale diffusa oggi. Secondo il regimeiano, il paramilitare ventisettenne sarebbe stato ucciso dai due, assieme ad altre persone, dopo essere stato spogliato completamente. Il giorno dell’uccisione Karami e Hosseini stavano manifestando per ricordare Hadis Najafi, altra ...

Corriere della Sera

Altri due giovani condannati, Mohsen Shekari e Majidreza Rahnavard sono già stati. - Inprosegue la terrificante ondata di esecuzioni. Questa mattina sono statialtri due ...Al pari delle precedenti condanne a morte anche i due giovani Mohammad Mahdi Karami e Seyed Mohammad Hosseini, accusati dell'uccisione di un paramilitare nel corso delle proteste antiregime, sarebbero ... Iran, impiccati altri due giovani manifestanti Mohammed Mahdi Karami e Seyyed Mohammed Hosseini erano accusati di aver ucciso un membro delle milizie Basij durante un corteo in ricordo di un manifestante assassinato dal regime ...Altre due condanne a morte in Iran. Due uomini, Mohammad Mahdi Karami e Seyyed Mohammad Hosseini, sono stati giustiziati tramite impiccagione per l'omicidio di un paramilitare Basij, ...