Iran | impiccati altri due giovani manifestanti Avevano 22 e 26 anni

Corriere della Sera

... sono statiquesta mattina", si legge nella nota ufficiale diffusa oggi. Secondo il ... A processo senza vedere le prove Secondo quanto riportaInternational , che cita l'avvocato di ...Altri due giovani condannati, Mohsen Shekari e Majidreza Rahnavard sono già stati. Come per le precedenti esecuzioni capitali di manifestanti in, anche per i due giovani Mohammad Mahdi ... Iran, impiccati altri due giovani manifestanti Continua la durissima repressione dei giovani in Iran. Questa mattina all’alba altri due ragazzi, appena 20enni, sono stati impiccati dopo essere stati giudicati colpevoli di aver ucciso un paramilita ...I due, si legge ancora, “sono stati impiccati questa mattina” Proseguono i disordini e le manifestazioni di piazza in Iran, a seguito delle quali due uomini sono stati giustiziati in queste ore, come ...