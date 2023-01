Iran | impiccati altri due 20enni Gli avvocati | “Negato il diritto alla difesa”

Corriere della Sera

...le condanne a morte 'Negati i diritti legali' Come per le precedenti esecuzioni capitali di manifestanti in, anche per i due giovani Mohammad Mahdi Karami e Seyed Mohammad Hosseini,...- - > Proteste contro il regime iraniano in Turchia, nel dicembre scorso - Reuters . Continua la repressione dei giovani in. Questa mattina all'alba altri due ventenni sono statidopo essere stati giudicati colpevoli di aver ucciso un paramilitare nelle proteste scatenate dalla morte della 22enne Mahsa Amini. Iran, impiccati altri due giovani manifestanti I due giovani avevano preso parte alle proteste nel Paese ed erano stati condannati per la morte di un miliziano, avvenuta il 3 novembre. I legali: impedito di vedere la famiglia prima dell'esecuzione ...I due uomini erano accusati di aver ucciso un militare durante una manifestazione di protesta. TEHERAN - L'Iran ha giustiziano due uomini in seguito alle manifestazioni di piazza: lo ha annunciato l'a ...