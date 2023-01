Agenzia ANSA

L'ha giustiziano due uomini in seguito alle manifestazioni di piazza. Lo ha annunciato l'autorità giudiziaria del Paese. I due sono accusati di aver ucciso un paramilitare nel corso delle ......contro il Regime Islamico in. Regime che ha risposto solo con violenza e atrocità. Ad oggi sono oltre 18 mila i manifestanti arrestati e decine di loro rischiano di esserea breve. ... Iran: giustiziati due uomini dopo le manifestazioni - Medio Oriente L'Iran ha giustiziano due uomini in seguito alle manifestazioni di piazza. Lo ha annunciato l'autorità giudiziaria del Paese. (ANSA) ...La Corte suprema ha confermato la sentenza in 1° grado per due manifestanti. In oltre 3 mesi di proteste morti 516 dimostranti, 19mila gli arresti.