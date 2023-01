Iran | giustiziati altri due ventenni arrestati durante le proteste | “Sono stati impiccati”

(Di sabato 7 gennaio 2023) Mohammad Mahdi Karami e Seyed Mohammad Hosseiniinquesta mattina. A diffondere la notizia è Mizan Online, l’agenzia di stampa legata alla magistraturaiana: “I principali autori del crimine che ha portato al martirio di Rouhollah Ajamian,questa mattina”. I due uomini, di 22 e 26 anni,condannati per la morte di Ruhollah Ajamian, un paramilitare definito come “martire”. Karami e Hosseini facevano parte di un gruppo di sedici persone arrestatele manifestazioni che sitenute in occasione del 40esimo giorno dalla morte di Najafi, una giovane donna uccisa dal regime. Negli scorsi giorni, le Ong hanno dato via a ...

#StopExecutionsinIran. Mentre le star di Hollywood continuano la mobilitazione per sostenere il popolo iraniano, nel Paese le violenze non accennano ...... sono statitramite impiccagione per l'omicidio di un paramilitare Basij, Ruhollah Ajamian, avvenuto durante le proteste. Da settembre insono in corso disordini scoppiati dopo la ... Iran, giustiziati due uomini dopo proteste per la morte della giovane curda Nuove esecuzioni in Iran: due uomini sono stati giustiziati in seguito alle manifestazioni di piazza nate dopo la morte di Mhasa Amini. I due erano stati accusati di aver ferito a morte un paramilitar ...Proseguono le tremende impiccagioni in Iran. Secondo una dichiarazione della magistratura del paese sono stati uccisi altri due uomini identificati come Mohammad Mahdi Karami e Seyyed Mohammad Hossein ...