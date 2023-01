TGCOM

...ad annullare senza indugio le recenti sentenze di condanna a morte già pronunciate nel contesto delle proteste in corso e a garantire un giusto processo a tutti i detenuti' e 'fa appello all'...Ue "scioccata" da nuove esecuzioni La Guida suprema dell'Ali Khamenei ha nominato l'ex ... Altri due uomini, poi, sono statiin seguito alle manifestazioni di piazza. Lo ha annunciato l'... Iran, giustiziati altri due uomini dopo le proteste per la morte di Mahsa Amini | L'avvocato di uno di loro: "Negato il diritto alla difesa" E' partito da Napoli "Donna Vita Libertà", dal teatro Trianon Viviani, il flash mob del mondo dello spettacolo per il popolo iraniano. De Luca: "In Consiglio regionale un ordine del giorno" ...Mohammad Mahdi Karami e Seyed Mohammad Hosseini sono stati impiccati in Iran questa mattina. A diffondere la notizia è Mizan Online, l’agenzia di stampa legata alla magistratura iraniana: “I principal ...