Iran | donne | giovani | minoranze | identikit di una rivoluzione che il regime vuole impiccare

Repubblica TV

Mondo Proteste in, giustiziati altri due manifestanti dopo le condanne a morte Le sanzioni ... Negli anni la polizia della moralità è accusata di aver violato i diritti dellee di applicare ...Tra loroHuman Rights Monitor ha registrato almeno 60. Tuttavia, molte famiglie, sotto l'enorme pressione delle autorità, non sono state in grado di parlare apertamente dell'uccisione dei ... Napoli, si canta 'Bella ciao' alla manifestazione per le donne dellIran Nuove esecuzioni in Iran: due uomini sono stati giustiziati in seguito alle manifestazioni di piazza nate dopo la morte di Mhasa Amini. I due erano stati accusati di aver ferito a morte un paramilitar ...Proseguono le tremende impiccagioni in Iran. Secondo una dichiarazione della magistratura del paese sono stati uccisi altri due uomini identificati come Mohammad Mahdi Karami e Seyyed Mohammad Hossein ...