iPhone SE del 2024 potrebbe essere stato cancellato

Leggi su optimagazine

(Di sabato 7 gennaio 2023)il prossimoSE, inizialmente previsto per il. L’analista Ming-Chi Kuo, che ha agganci importanti all’interno della catena di approvvigionamento, lo ha appena comunicato, mostrandosi anche piuttosto sicuro. Apple pare aver annullato i programmi di produzione e di spedizione relati a questo device, il tutto a circa un mese di distanza dalla precedente previsione che lasciava intendere i primi dubbi, in base alla quale il prossimoSE sarebbe potuto slittare o addiritturadel tutto annullato. Kuo pare protendere per questa seconda opzione, in quanto i melafonini low-cost non avrebbero prodotto volumi di vendita tali da giustificare la prosecuzione della linea. La mela non ha mai puntato con ...