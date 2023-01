Inverno 2023 | quando partono i programmi tv

(Di sabato 7 gennaio 2023) Tali e Quali Archiviato il vecchio anno, la stagione televisiva in corso entra nella seconda fase: l’. Definiti i palinsesti, DavideMaggio.it ha stilato il calendario delle nuove partenze previste nei primi mesi del(periodo di riferimento gennaio/marzo). Ecco sera per sera – salvo variazioni di cui vi terremo aggiornati – le date di tutti i debutti. Partenza: prima serata Il calendario delle partenze in prima serata: Martedì 3 gennaio Primo Appuntamento – Real Time Venerdì 6 gennaio Cake Star, Pasticcerie in Sfida – Real Time Sabato 7 gennaio Tali e Quali – Rai 1 C’è Posta per Te – Canale 5 Città Segrete – Rai 3 Domenica 8 gennaio Le Indagini di Lolita Lobosco 2 – Rai 1 Lunedì 9 gennaio Il Nostro Generale – Rai 1 Boss in Incognito – Rai 2 Martedì 10 ...

