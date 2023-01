(Di sabato 7 gennaio 2023) Il giornalismo, soprattutto quando si muove tra politica e cultura, leggendo l’una come presupposto o conseguenza dell’altra, se lo incontriam... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

Tutto in un agile palinsesto di, anteprime, dibattiti e confronti che daranno voce a ...la cerimonia di consegna della prima edizione dell'Extra Elegance Award istituito da Class Editori...... manco a dirlo...) di Cortina rilancia dichiarazioni e, scagliando anatemi contro chi ... E proprioquesto da utilizzare con grande prudenza, che a quanto pare non sembra fare parte del ... Interviste per ricordare il futuro Live, sondaggi, interviste esclusive, editoriali, commenti e news dell'ultima ora. Per IPHONE Clicca qui o cerca "MILANNEWS.IT" nel tuo APP STORE per scaricare l'applicazione n.1 sul Milan! Con la ..."Meditiamo insieme" è un evento organizzato da Artemisia e Rete Donne Berlino per il 14 gennaio. Tutte le informazioni nell'articolo.