(Di sabato 7 gennaio 2023) L’del 2018 in cuiraccontò il tumore per la prima volta. L’ex calciatore disse: «Una frase chiave, di quelle che durante la cura mi appuntavo sui post-it gialli appesi al muro, è questa: noi siamo il prodotto dei nostri pensieri. Mancini? Per me resta un fratello»

Corriere della Sera

Vialli è entrato a far parte del 97% di persone morte a causa del tumore al pancreas entro ... La replica: 'Fai schifo' Vialli, l'ultimacon Cattelan sul tumore: 'Ho paura di morire. ...La morte diVialli ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del calcio italiano e non solo. Roberto ...del gol alla Sampdoria e soprattutto grande amico ha voluto ricordarlo con un'... Intervista a Gianluca Vialli: «Un maglione sotto la camicia per nascondere la malattia» Gianluca Vialli è entrato a far parte del 97% di persone morte a causa del tumore al pancreas entro 10 anni. Una malattia killer come poche altre. Secondo il dottore che l'ha ...Bonucci, nella sua intervista, ha celebrato il suo rapporto umano con la leggende di Samp e Juve. Il difensore della nazionale ha anche affermato che parteciperà ai funerali di Vialli, per dare un ult ...