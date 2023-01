Inter | un cambio ha portato Inzaghi alla svolta | i nerazzurri ora ci credono

Sky Sport

Gli hanno voluto bene perché in partite come le due contro l'l'anno dello scudetto, oltre a fare gol, si è preso carico per intero del peso dell'attacco facendo un lavoro eroico . All'andata ......unper reparto, la rosa è ampia e diversi calciatori sperano di avere spazio dal primo minuto". "Mario Rui cerca spazio a sinistra, Juan Jesus può rilevare Rrahmani, Ndombele con l'è ... Inter-Napoli 1-0: gol e highlights: decisivo Dzeko, primo ko in campionato per Spalletti I nerazzurri potrebbero aver cambiato strategia per quanto riguarda la fascia mancina del campo: in rialzo le quotazioni del tedesco ...