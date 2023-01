Inter Miami | il figlio di David Beckham in Premier League | prestito al Brentford

Sportitalia

Romeo Beckham tenta il grande salto nel calcio che conta. Il figlio secondogenito di David Beckham, ex campione del Manchester United, ha lasciato l'di proprietà del padre per trasferirsi nel club di Premier League del Brentford. Beckham, attaccante classe 2002, giocherà in prestito secco fino al termine della stagione nella squadra B ...Commenta per primo Romeo Beckham , figlio del celebre ex calciatore David, approda al Brentford in Premier League fino alla fine della stagione, con la formula del prestito dall', società di cui il padre è proprietario. Beckham jr., 20 anni, si aggregherà probabilmente alla formazione riserve. UFFICIALE Brentford, arriva Romeo Beckham dall'Inter Miami Romeo Beckham, figlio del celebre ex calciatore David, approda al Brentford in Premier League fino alla fine della stagione, con la formula del prestito dall'Inter Miami, società di cui il padre è pro ...Romeo Beckham tenta il grande salto nel calcio che conta. Il figlio secondogenito di David Beckham, ex campione del Manchester United, ha lasciato l'Inter Miami di proprietà del padre per trasferirsi ...