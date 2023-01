Inter | la nuova strategia sui rinnovi | Darmian apripista | Mercato

(Di sabato 7 gennaio 2023) 2023-01-07 00:31:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Avanzare con forza ma secondo le proprie possibilità. È questa la missione che si sono prefissati Piero Ausilio e Beppe Marotta per cercare di concludere positivamente le tante trattative per i giocatori in scadenza di contratto. Quella di Milan Skriniar resta una partita aperta ma molto difficile perché il difensore slovacco non ha ancora dato una risposta all’offerta presentata e c’è il timore che possa già aver raggiunto l’accordo con il Psg. Ascolta “, lasui” su Spreaker. LA– L’ha deciso di adottare unaper gli ...

L'è ancora al lavoro per trovare l'accordo per il prolungamento di contratto di Milan Skriniar. ... Al momento tuttavia ci potrebbe essere unapretendente per Skriniar, ovvero il Liverpool, ...I titoli dei giornali sono tutti per lacoppia di gioielli del calcio italiano, Vialli - ... Persa la Supercoppa italiana contro l'di Trapattoni, ci si tuffa nel torneo continentale. Al ... La nuova Inter riparte dalla difesa: pressing, marcature e falli al momento giusto Una vittoria che vale più di tre punti. Per l'Inter, aver battuto il Napoli signifca veramente poter iniziare un nuovo campionato, degno della forza che la squadra ha mostrato contro ...Dare continuità al successo sul Napoli. Con questa missione l’Inter compie il (breve) viaggio verso Monza dove sfiderà la squadra allenata da Palladino. Seconda gara di un filotto fondamentale per le ...