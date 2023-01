Inter | Inzaghi punta sulle fasce e pensa anche alla LuLa

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 gennaio 2023) L’questa sera giocherà in anticipo contro il Monza eha un solo dubbio che riguarda l’attacco L’questa sera giocherà in anticipo contro il Monza eha un solo dubbio che riguarda l’attacco. Se per 10/11 la squadra è fatta, i nerazzurri devono ancora capire chi sarà il partner d’attacco di Lukaku. Un Dzeko in questa forma è difficile da tenere fuori, ma Lautaro è pronto a tornare a prendersi la maglia dal 1?. Laè pronta a tornare insieme per la risalita dell’non ha dubbi: Dimarco e Dumfries sono le ali giuste per far volare i nerazzurri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.