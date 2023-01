Inter | Caressa | 'Ecco cosa penso di Skriniar ed ecco chi sarà il suo sostituto'

(Di sabato 7 gennaio 2023) Tempo di riflessioni in casaper il mercato di gennaio. La squadra nerazzurra aspetta una risposta da, in scadenza di contratto....

fcinter1908

...è dato ai pronostici come d'abitudine nel corso di Radio Deejay in compagnia di Fabio: 'Dico 1 Fiorentina - Sassuolo, così come vittoria anche Juventus contro l'Udinese e X2 per Monza -Napoli Calcio - Solito appuntamento col pronostico di Fabioin diretta a Radio Deejay come ogni sabato. Il giornalista Sky si è pronunciato su tutti i ... Verona - Cremonese 1, Monza -2, ... Caressa: “Skriniar Vi dico io il nome che vorrebbe prendere l’Inter al suo posto” Zazzaroni, giornalista sportivo, ha pronosticato tutte le partite di questa giornata di Serie A a Radio Deejay in compagnia di Fabio ...Caressa, giornalista sportivo, ha pronosticato la partita Napoli-Sampdoria nel suo solito appuntamento a Radio Deejay. Questi i suoi pronostici: “Spezia-Lecce 1, Sampdoria-Napoli 2, Milan-Roma 1, Vero ...