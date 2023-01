Inter | Brozovic continua a lavorare a parte | l’obiettivo è la Supercoppa

(Di sabato 7 gennaio 2023) Marcelolavora ancora aper l’: i nerazzurri non vogliono forzare il rientro e puntano a ritrovarlo per laL’spera di ritrovare presto, che anche ieri ha lavorato a. In casa nerazzurra si ragiona prudentemente in otticaItaliana. A riportarlo è Tuttosport. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

(3 - 5 - 2) : Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, ... Indisponibili:, Dalbert. Squalificati: - . Diffidati: - . ARBITRO: Sacchi di Macerata.Ancora ai box, confermato il terzetto Barella - Calhanoglu - Mkhitaryan, Dumfries sulla ... "Disponibili al rimborso automatico degli abbonati dopo- Napoli" La serie A e l'effetto ... Inter, Brozovic ai box per un problema muscolare: obiettivo recuperarlo per la Supercoppa Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Monza-Inter in diretta dal prepartita al risultato finale. Sabato 7 gennaio ...Il tecnico nerazzurro può inoltre contare su gran parte dei suoi effettivi, ma non ha a disposizione l’intera rosa e soprattutto non può schierare il suo 11 tipo vista l’assenza di Marcelo Brozovic, m ...