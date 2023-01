Inseguimento 10 km | Doro Wierer è seconda in Coppa del Mondo

(Di sabato 7 gennaio 2023) L’Italia si aggiudica nuovamente un podio a Pokljuka (Slovenia), sede della quarta tappa delladelfemminile di biathlon. La firma è sempre quella dithea, che ha conquistato il secondo posto nell’sulla distanza dei 10 km migliorando di una posizione il risultato ottenuto nella sprint di ieri. L’azzurra è arrivata dietro solamente alla svedese Elvira Oeberg, giunta con 18? di vantaggio al traguardo e protagonista del suo personale back to back sulla neve slovena. Terza piazza per la transalpina Julia Simon, che rimane leader della classifica generale. Prestazione sostanzialmente perfetta per la trentina, che ha commesso una sola sbavatura nel terzo poligono costringendo la scandinava a trovare lo zero finale per non vedersi sfuggire la vittoria. ...

Pochi giorni dopo il sensazionale primato in solitaria, Ganna si è rivestito d'oro nell'individuale al Mondiale in Francia e ha trascinato il quartetto dell'all'argento ...