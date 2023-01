Inglese come lingua di insegnamento principale in Alto Adige | sbarca la scuola “internazionale” C’è chi la vorrebbe diffondere più capillarmente

Studenti.it

... la stampa si perde in disquisizioni susia giusto manifestare, su quali toni usare, su... ignorando che l'espressione 'small dick energy' innon sia letteralmente riferita ai ......e l'James Hunt s'incontrano per la prima volta sui circuiti di Formula 3. Uno è metodico, razionale, non particolarmente simpatico; l'altro è un donnaiolo che si gode la vita e correse ... Report in inglese: come si scrive Tra leggenda, storia e realtà. Nella loro nuova monografia Filippo Giovannelli e Matteo Poggi parlano dello sport britannico per eccellenza ...(ANSA) - LONDRA, 06 GEN - Non solo le ex squadre e i compagni di un tempo, anche gli avversari e i club rivali, l'associazione dei manager inglesi: tutti uniti nel cordoglio - in Italia come ...