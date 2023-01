Infortunio sul lavoro a Mapello | grave 69enne

Leggi su bergamonews

(Di sabato 7 gennaio 2023). È ricoverato in gravi condizioni a Bergamo ilche sabato mattina (7 gennaio) ha subito unin un’azienda di lavorazione della carne a. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento. L’allarme è scattato poco prima delle 10. Sul posto, in via Natta, è arrivata un’ambulanza della Croce Azzurra di Almenno San Salvatore che ha trasportato il ferito in codice rosso al pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovanni. Presenti anche i tecnici dell’Ats di Bergamo e i Carabinieri della stazione di Ponte san Pietro.