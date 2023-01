Infortunio Di Maria | presenza in dubbio per Napoli-Juventus

(Di sabato 7 gennaio 2023) Angel Diha avvertito un fastidio muscolare durante-Udinese, ecco le ultime in vista del. Ladi Angel Disarebbe in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Tuttosport

... l'ultima battuta è riservata a Chiesa: 'E' un anno che fuori, quindi rischiomuscolari ... Infine su Di: 'E' un giocatore di un atro livello, ha fatto una grande prestazione a livello ..... imbeccato molto bene in verticale da Dima poco freddo sotto porta. L'ultimo squillo prima ... al rientro dopo vari stop per, ha superato il Sassuolo che pure a inizio ripresa aveva ... Di Maria, infortunio in Juventus-Udinese: le condizioni Juventus-Udinese, match della 17esima giornata di Serie A, si giocherà all'Allianz Stadium di Torino, sabato 7 gennaio alle ore 18 (in diretta su DAZN). Di seguito le… Leggi ...SERIE A - Promossi e bocciati della sfida dell'Allianz Stadium di Torino. Allegri azzecca i cambi. Di Maria e Chiesa disegnano calcio. Decide Danilo.