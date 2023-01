(Di sabato 7 gennaio 2023) Ci sono ile lain cima alla classifica dei rincari daregistrati nel 2022 per il comparto alimentare. I due prodotti, nelle loro varie versioni (fresco e confezionato per il primo e fresca, secca e preparati diper la seconda), hanno impattato rispettivamente per 29 e 24su un esborso medio in più rispetto al 2021 per il cibo che complessivamente si è attestato su 513a famiglia. È stata l’Unione nazionale consumatori a fare i conti che hanno acceso i riflettori sulle classa di spesa “e cereali”, che include, farina e riso e che nella sua totalità ha portato a costi aggiuntivi di 100, a fronte di un’media del ...

Secolo d'Italia

... secca e preparati di pasta) a svuotare le tasche degli italiani, con una, rispettivamente, di 29 e 24 euro. Al secondo posto la verdura che, con l'maggiore di questa graduatoria, ...... secca e preparati di pasta) a svuotare le tasche degli italiani, con una, rispettivamente, di 29 e 24 euro. Al secondo posto i Vegetali che, con l'maggiore di questa graduatoria, +... Inflazione, la mazzata per mangiare: solo per pane e pasta abbiamo speso 100 euro in più Pane e pasta, da sempre indicati come cibo per tutte le tasche, nel 2022 hanno dato agli italiani «una mazzata» piazzandosi insieme ai cereali al primo posto nella classifica dei ...L'Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat per calcolare l'inflazione media provvisoria del 2022 e le top ten dei rincari, sia dei prodotti ...