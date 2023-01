(Di sabato 7 gennaio 2023) L'Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat per calcolare l'media provvisoria del 2022 e le top ten dei rincari, sia dei prodotti alimentari che di quelli non alimentari: se in ...

... che include pane, pasta, farina e riso, a vincere la classifica dei rincari, con una spesa aggiuntiva dieuro rispetto al 2021, a fronte di un'media del 10,9%. In particolare sono il ... Inflazione: +100 euro a famiglia solo per il pane e la pasta - Economia ROMA, 07 GEN - L'Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat per calcolare l'inflazione media provvisoria del 2022 e le top ten dei rincari, sia dei prodotti alimentari che di quelli non al ...L'economista: "Gli stipendi italiani i più piatti d'Europa e quest'anno la questione esploderà. Ci vuole un compromesso tra ...