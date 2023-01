Infertilità | cosa favorisce l’accesso alla Pma e la natalità

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il dramma delle culle vuote in Italia va affrontato anche sul fronte dell‘. L’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (Pma) per avere un figlio è però segnata da due criticità. Leggi anche ›fare se un figlio non arriva? ›e Procreazione Medicalmente Assistita: i falsi miti da sfatare e le nuove prospettive Il vero e il falso sue Procreazione Medicalmente Assistita guarda le ...

L'Unione Sarda.it

maschile, la seconda eiaculazione migliora le possiblità di una gravidanza: la ricerca ... cercando soluzioni', dice ancora Tobia, secondo il quale 'll momento lapiù logica da fare è ...succede se invece si porta in tasca Secondo alcuni studi questo comportamento potrebbe aumentare il rischio disia per gli uomini che per le donne. Comunque anche in questo caso, ... Infertilità, cosa la causa e come le coppie possono superarla