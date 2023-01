(Di sabato 7 gennaio 2023) Nuovo stop per Diche preoccupa lantus . Il campione del mondo argentino ha rimediato un problema al polpaccio nel corso del match con l'. Prima ha stretto i denti, ma poi non ce l'...

Corriere dello Sport

Un infortunio che potrebbe indurre Dia saltare il big match di venerdì col Napoli ...... alle 16, presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo (via Santa, 10), si terrà ... Dalle opere di Tiziano, Tintoretto e Veronese ci osservano volti dipresenza: volti di ... Incredibile Di Maria: ancora infortunato, chiede il cambio in Juve-Udinese “Quella di oggi è stata una battaglia incredibile – debutta una raggiante Martina ... a partire dalle ore 09.00 italiane e ad aprire le danze sarà la sfida tra Maria Sakkari e Martina Trevisan: sulla ...Clamorosa novità intorno a Vlahovic; l'infortunio non sarebbe il reale motivo del suo non utilizzo. Cerchiamo di capire meglio la situazione.