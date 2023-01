Incidente in auto | Jordan morto a 19 anni | è finito contro il muro di un sottopasso

(Di sabato 7 gennaio 2023) Un diciannovenne,De Barre, èieri sera in unstradale avvenuto nelle campagne di Modena , in Stradello Panaro. A riportarlo è il Resto del Carlino. L'che stava guidando, ...

TorinoToday

L'a Termini Imerese Secondo le ricostruzioni, la donna era alla guida della sua Fiat 600, ...che la piccola è scappata dal cancello di casa ed è arrivata improvvisamente davanti all'. I ...Un diciannovenne, Jordan De Barre, è morto ieri sera in unstradale avvenuto nelle campagne di Modena , in Stradello Panaro. A riportarlo è il Resto del Carlino. L'che stava guidando, per ragioni che sono al vaglio, è finita contro il muro di ... Incidente a Trana: scontro frontale tra un'auto e un furgone, due feriti Al volante di un'automobile munita di targhe rubate, un automobilista 20enne ha dato del filo da torcere alle polizie di Berna, Soletta, Argovia e Zurigo, che hanno tentato inutilmente di fermarlo la ...Verso le 15.30 di oggi, sabato 7, una squadra del Soccorso alpino di Verona è intervenuta per un'auto caduta in fondo a una scarpata ...