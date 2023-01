In quel baraccone di “Ballando” la danza è quasi scomparsa E prima o poi arriverà il Tar

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 7 gennaio 2023) Mentre l’edizione americana di “con le stelle” passa su Disney Plus, e diventa “il primo programma in diretta sulla piattaforma streaming”, la nostra finisce in mano agli avvocati. Fomat globale, usi e costumi locali. La vittoria di Luisella Costamagna s’adombra di polemiche sul “merito” e si allinea subito all’agenda del nuovo governo. Il Codacons chiede alla Rai i tabulati della votazione finale, Selvaggia Lucarelli si pente di aver partecipato, i giurati vogliono una riforma del “sistema contorto di votazione”, troppo oscuro, troppo complicato, peggio della legge elettorale. Si sente in lontananza l’odore del Tar del Lazio. Nel “Dancing with the stars” della Abc trionfa Charli D’Amelio, TikToker diciannovenne, idolo dei teenager, cento milioni di follower, elogi di Forbes per il fatturato, garanzia di una transizione danzereccia e intergenerazionale tra ...