In Iran impiccati due manifestanti contro il regime

Corriere della Sera

Altri due giovani condannati, Mohsen Shekari e Majidreza Rahnavard sono già stati...le condanne a morte 'Negati i diritti legali' Come per le precedenti esecuzioni capitali di manifestanti in, anche per i due giovani Mohammad Mahdi Karami e Seyed Mohammad Hosseini,... Iran, impiccati altri due giovani manifestanti Queste le parole di Abbas Nilforoushan, vice comandante delle Guardie rivoluzionarie Abbas Nilforoushan, rivolte al presidente degli Stati Uniti Joe Biden: «Le operazioni mediatiche e le rivoluzioni d ...I tribunali rivoluzionari iraniani a porte chiuse hanno fatto uccidere due manifestanti accusati della morte di un paramilitare pro-regime.